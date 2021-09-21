2021/09/21 | 19:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kYV5qkKkElM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدير إنتاج الطاقة في كوردستان: لدينا بنية تحتية لإنتاج أكثر من سبعة آلاف ميغاواط من الكهرباء) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدير إنتاج الطاقة في كوردستان: لدينا بنية تحتية لإنتاج أكثر من سبعة آلاف ميغاواط من الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).