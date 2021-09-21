اجتماع موسع بين الجانبين العراقي والأردني يخص قطاع البناء والتشييد

2021/09/21 | 19:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحثت وزيرة الإعمار والاسكان والبلديات العامة، نازنين محمد وسو، الثلاثاء، مع وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي، والوفد المرافق له الذي يضم جهات تنفيذية واستشارية ومعنية بقطاع الاستثمار، مخرجات القمة الثلاثية.

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وذكرت الوزيرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (21 أيلول 2021)، ان "الجانبين عقدا اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية الخاصة بتفعيل الاتفاقية الثلاثية (العراقية والاردنية والمصرية)"، موضحةً ان "الاجتماع استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة امام القطاع الخاص الاردني، في مجالات الاسكان والطرق والبنى التحتية".

واكد البيان "تقديم الدعم الكامل للمشاركة في عملية البناء، وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين".

وبحسب البيان "قدم وزير الاشغال الاردني، شكره وتقديره لوزيرة الاعمار، على دعمها اللا محدود، ودورها الايجابي في ادراج قطاع البناء والتشييد ضمن مخرجات الاتفاقية الثلاثية".

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