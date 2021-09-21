شرطة بابل تعلن اتخاذ إجراء بحق ضابط التحقيق في قضية الشاب الذي اعترف بقتل زوجته

2021/09/21 | 20:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، الثلاثاء، اتخاذها إجراء بحق الضابط القائم بالتحقيق في قضية الشاب الذي اعترف بقتل زوجته وتبين أنها على قيد الحياة.وذكرت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “اتخذنا إجراء بحق الضابط القائم بالتحقيق، وذلك بتدخل القضاء لمعرفة حقيقة القضية ، وما إذا كان هناك تعذيب أثناء …

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