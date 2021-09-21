2021/09/21 | 20:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رددت في الساعات الماضية أنباء عن رحيل الممثل المصري سمير صبري، وهي الأنباء التي شاركتها الفنانة مديحة حمدي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قبل أن تقدم اعتذاراً عنها.ونشرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثلة تنشر خبر وفاة نجم مصري..



ثم تعتذر المركز الخبري الوطني.

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