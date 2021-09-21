تتضمن 7 مواد.. التجارة تكمل تجهيز مفردات السلة الغذائية بعموم العراق

2021/09/21 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأفادت مصادر بوزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، اكمال الوزارة تجهيز جميع مفردات السلة الغذائية في عموم العراق.

وذكرت المصادر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "وزارة التجارة أكملت تجهيز جميع مفردات السلة الغذائية في عموم العراق والبالغ عددها 7 مواد إلى الوكلاء في مناطق العراق المختلفة".

وأضافت ان "جميع مفردات السلة الغذائية المتكونة من الزيت والسكر والحمص والفاصوليا ومعجون الطماطم والرز والتي تم استيرادها من المناشئ العالمية اصبحت جاهزة"، داعية المواطنين الى "التوجه إلى الوكلاء من اجل استلامها".

وتابعت المصادر ان "وزارة التجارة اعتمدت على مشروع السلة الغذائية كبديل عن البطاقة التموينية بسبب المعوقات التي واجهتها مشروع البطاقة التموينية منذ فترات طويلة".

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