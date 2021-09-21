تحرك لرئيس اتحاد الكرة يخص عودة الجماهير إلى الملاعب

2021/09/21 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تحرك للسماح بدخول الجماهير إلى الملاعب.وقال الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، يواصلُ محاولاتهُ الجادة والنقاشات المستمرة للحصول على الموافقات النهائية من اللجنة العليا للصحة والسلامة بخصوص دخول الجمهور بنسبة من ٣٠ الى ٥٠ بالمائة الى الملاعب في الأيام المقبلة".وأكدَ درجال بحسب البيان، أن "وزارة الشباب والرياضة تسلمت كتاباً رسمياً من الاتحاد يتضمن طلباً للحصول على الموافقة النهائية من الجهات الرسمية صاحبة العلاقة لدخول الجمهور الى المباريات".وأضافَ: "تحركنا بحكم منصبنا كوزير للشباب للتباحث مع وزير الصحة وكالةً، والذي وجدنا منه تفهماً كاملاً لطلبنا المتضمن دخول الجمهور الى المباريات والذي نسعى لتحقيقه في الايام المقبلة بعد موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة".وأضاف البيان، أن "رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال اجتمع، مع المدير التنفيذي لشركة الأضواء الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز من أجل إيجاد الحلول الناجعة لجميع الإشكالات الحاصلة في عملية النقل التلفزيوني، والتأكيد على نقل أكثر عدد ممكن من المباريات لإتاحة الفرصة للجمهور الكريم لمشاهدة المباريات بصورة منظمة ومن دون صعوبات، وذلك يسهم في تطوير منافسات الدوري للموسم الحالي".

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