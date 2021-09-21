الغزي: مشروع تطوير مدينة أور الأثرية سيسهم في إنعاش اقتصاد ذي قار

2021/09/21 | 20:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع تطوير مدينة أور الأثرية سيسهم في إنعاش اقتصاد محافظة ذي قار وتوفير فرص العمل.وقال الغزي، خلال ترؤسه اللجنة المعنية بتطوير المدينة، بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة العراقية أبدت اهتمامها الكبير بمشروع تطوير مدينة أور الأثرية، ولاسيما بعد أن لاقت اهتماماً دولياً إثر زيارة قداسة بابا الفاتيكان"، مشيراً إلى أن "عملية التطوير ستسهم في إنعاش الواقع الاقتصادي للمحافظة وتوفير آلاف فرص العمل".وأضاف، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عملت على تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير البنى التحتية عبر صندوق إعمار محافظة ذي قار، وأن اللجنة وصلت إلى مراحل متقدمة في ما يخص إعداد التصاميم الأساسية للمدينة الجديدة، بالتنسيق مع الإدارة المحلية للمحافظة".ووجه الغزي، أعضاء اللجنة، بتحديد الأولوية للمشاريع المقرر تنفيذها، على أن تأخذ الطابع التراثي والتأريخي بطراز حديث، وضرورة وضع آلية الشروع بالمرحلة الأولى من المشروع بعد المصادقة على التصاميم، والمتضمنة إنشاء مركز لحوار الأديان وتبادل الثقافات، ومسجد وكنيسة، فضلاً عن الأبنية الخاصة بالخدمات الأساسية التي ستقدم إلى الزائرين".

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