قرار جديد حول الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية.. تعديل استمارة الشمول

2021/09/21 | 20:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، اعادة النظر بمعايير الشمول بشبكة الحماية، بناء على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي شهدها العراق بعد جائحة كورونا، مؤكدا تشكيل فريق وزاري لدراسة إمكانية تعديل استمارة المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (21 ايلول 2021)، إن "وزير التخطيط خالد بتال النجم استقبل، اليوم الثلاثاء، وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، بحضور رئيس الجهاز المركزي للاحصاء ومدير عام الشؤون الفنية في الجهاز، ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة العمل حيث تم بحث واقع شبكة الحماية الاجتماعية واليات الشمول المعمول بها الان، وفقا لمعيار خط الفقر".

واضاف البيان ، ان "وزير التخطيط دعا الى "اعادة النظر بمعايير الشمول بشبكة الحماية، بناء على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي شهدها العراق بعد جائحة كورونا، وبما يضمن استهداف الاسر الاشد فقرا، والتي تضررت بفعل هذه الظروف".

واوضح، ان "الوزارة مستعدة للعمل مع وزارة العمل لوضع معايير مناسبة"، مشيرا الى أن "اجراءات تدقيق بيانات المراد شمولهم والتي تأتي من وزارة العمل، يتم انجازها من قبل الجهاز المركزي للاحصاء في غضون 72 ساعة، ولا يوجد اي تأخير في هذا الجانب".

واتفق الطرفان بحسب البيان، على تشكيل فريق مشترك من الوزارتين لدراسة امكانية تعديل استمارة الشمول، بما يضمن رفع مستوى حالة الرضا لدى المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية.

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