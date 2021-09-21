بايدن: الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب باردة أخرى

2021/09/21 | 20:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخبر الرئيس بايدن الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى دخول حقبة عالمية من الصراع تشبه المواجهة المستمرة منذ عقود مع الاتحاد السوفيتي.

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