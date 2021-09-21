دحدوح: لولا الامريكان لقضينا على داعش باقل مدة وخسائر

2021/09/21 | 20:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد استاذ العلوم السياسية، سعيد دحدوح، اليوم الثلاثاء، ان امريكا هي التي بنت المخابرات العراقية، مبينا انه لولا الامريكان لقضينا على داعش باقل مدة وخسائر.وقال دحدوح لبرنامج “بضم العين”: “هناك زخم كبير لقوى جديدة قدمت دماء وتضحيات”، لافتا ان “التأثير الامريكي ليس من خلال السفارة فقط”.واضاف ان “امريكا هي التي بنت المخابرات […]

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