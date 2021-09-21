قضايا مغربية - عذري مازغ

2021/09/21 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ في 2018 زارني رفيق من ألمانيا اسمه "فيني" (wine) بعد زيارته للمغرب، كنت قد توسطت له مع أخي لمساعدته واستضافته بالمغرب في زيارته السياحية وهو عادة ولأكثر من 5 سنوات متتالية يزور المغرب بدون وساطات سياحية، كان دائما حين يعود من زيارته نصطدم في نقاشاتنا السياسية حول المغرب، مثلا، عندما زار مدن الشمال بالمغرب سنة 2015 كان معجبا جدا بها وكان يحدثني عن تقدم ملحوظ فيها بينما أنا كنت انتقد الأمر من منطلق ......





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