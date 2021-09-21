ما الذي تعرفه عن الحزب الشيوعي العراقي ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/09/21 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب حسب ما ورد في برنامج الحزب الشيوعي العراقي المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب المنعقد خلال الفترة من 1 – 3 كانون الأول 2016 , فإن الحزب : 1) (تأسس في 31 آذار عام 1934نتيجة لتطور نضال الشعب العراقي وحركته الوطنية والديمقراطية .



2) الحزب الشيوعي العراقي هو حزب الطبقة العاملة والفلاحين والمثقفين وسائر بنات وابناء الشعب العراقي من شغيلة اليد والفكر .3) والحزب يضع مصلحة الشعب العراقي ......





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