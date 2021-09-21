هجمة إسرائيلية شاملة لتهويد القدس - نهاد ابو غوش

2021/09/21 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش لم تحسم المعركة الإسرائيلية على مدينة القدس، بإحكام الاحتلال العسكري للمدينة، وضمها لحدود دولة إسرائيل واطبيق القانون الإسرائيلي عليها، ثم محاولة سلخها عن باقي أجزاء الوطن الفلسطيني المحتل، وفصم ارتباط سكانها ومواطنيها عن بقية ابناء وبنات الشعب الفلسطيني، بل إن هذه المعركة تتواصل وتستمر فصولا، وتشمل جميع جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والتعليمية ، حيث تتعاون كل أجهزة الاحت ......





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