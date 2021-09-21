رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني: القضاء على داعش مهم لأمن واستقرار العراق والمنطقة

2021/09/21 | 20:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الجنرال الأميركي، كيس فلبس مسؤول مكتب التنسيق الأمني الأميركي في العراق خلال لقائه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في أربيل، أكد التزام واشنطن بالتعاون والتنسيق لضمان القضاء النهائي على تنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت رئاسة الإقليم في بيان أن البارزاني والمسؤول الأميركي الذي يزور أربيل رفقة وفد عسكري رفيع، عقدا اجتماعا ناقشا خلاله آخر المستجدات الأمنية والعسكرية في العراق، وسبل مواجهة الإرهاب وتحركات وعمليات داعش في العراق وسوريا، والأوضاع في سهل نينوى وسنجار، فضلا عن الإصلاحات في وزارة شؤون البيشمركة والتعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي وقوات التحالف واستهداف قوات التحالف الدولي في أربيل.

وأكد البارزاني، أن القضاء على داعش مهم لأمن واستقرار العراق والمنطقة.

من جانبه، أشار الجنرال فلبس إلى تغيير مهام القوات الأميركية وفقاً لمخرجات الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي.

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