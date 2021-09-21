اتحاد كرة القدم يسعى الى عودة الجمهور للملاعب

2021/09/21 | 20:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، عن محاولاتهُ الجادة والنقاشات المستمرة للحصول على الموافقات النهائية من اللجنة العليا للصحة والسلامة بخصوص دخول الجمهور بنسبة من٣٠ الى ٥٠ بالمائة الى الملاعب في الأيام المقبلة.

ووقال الاتحاد في بيان، ان “رئيسُ الاتحاد أكدَ إن وزارة الشباب والرياضة تسلمت كتاباً رسمياً من الاتحاد يتضمن طلباً للحصول على الموافقة النهائية من الجهات الرسمية صاحبة العلاقة لدخول الجمهور الى المباريات”.

وأضافَ ” تحركنا بحكم منصبنا كوزير للشباب للتباحث مع وزير الصحة وكالةً، والذي وجدنا منه تفهماً كاملاً لطلبنا المتضمن دخول الجمهور الى المباريات والذي نسعى لتحقيقه في الايام المقبلة بعد موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة”.

واشار الاتحاد الى ان “درجال اجتمع مع المدير التنفيذي لشركة الأضواء الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز من أجل إيجاد الحلول الناجعة لجميع الإشكالات الحاصلة في عملية النقل التلفزيوني، والتأكيد على نقل أكثر عدد ممكن من المباريات لإتاحة الفرصة للجمهور الكريم لمشاهدة المباريات بصورة منظمة ومن دون صعوبات، وذلك يسهم في تطوير منافسات الدوري للموسم الحالي”.

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