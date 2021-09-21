تركيا ترحّل عراقياً إلى بلاده للاشتباه بانتمائه للتنظيم

2021/09/21 | 20:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت النيابة العامة في ولاية صامصون التركية، الثلاثاء، ترحيل مواطن عراقي تم توقيفه في وقت سابق، للاشتباه بانتمائه لتنظيم "داعش".

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وفي وقت سابق، أوقفت عناصر مكافحة الإرهاب بمديرية أمن صامصون، المواطن العراقي "ر.



أ.



أ.



أ."، إثر عملية أمنية نفذتها عقب متابعة مسبقة.

وكانت السلطات التركية قد توصلت إلى معلومات استخبارية تفيد بانخراطه في صفوف "داعش" بكل من سوريا والعراق.

وضبطت السلطات التركية وثائق ومستندات رقمية في المنزل الذي كان يتواجد فيه المشتبه به.

وعقب انتهاء التحقيق معه في مديرية الأمن، قررت النيابة العامة في صامصون، ترحيل المشتبه به إلى العراق.

"الاناضول"

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