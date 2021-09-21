2021/09/21 | 20:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، اليوم الثلاثاء، سببين رئيسين يقفان عائقاً أمام تحقيق استثمارات عربية وأجنبية في العراق، فيما أشارت إلى وجود رغبة دولية للاستثمار في العراق. وقالت عضو اللجنة ميادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة نيابية تحدد “العوائق” امام تحقيق استثمارات دولية في العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تحدد “العوائق” امام تحقيق استثمارات دولية في العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تحدد “العوائق” امام تحقيق استثمارات دولية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).