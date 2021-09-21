2021/09/21 | 20:49 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. رفع سعر المحروقات يثير غضب مصنعي الأسمنت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/21 | 20:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. رفع سعر المحروقات يثير غضب مصنعي الأسمنت) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. رفع سعر المحروقات يثير غضب مصنعي الأسمنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).