الكاظمي “يتدخل” بقضية ملابسات الرجل المتهم بقتل زوجته في بابل

2021/09/21 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تدخل رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بقضية ملابسات الرجل المتهم بقتل زوجته في بابل، ووجه بفتح تحقيق فوري فيها.ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، بحسب […]

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