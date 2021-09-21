الكاظمي يوجه بشأن قضية مواطن في بابل أدين بجريمة لم يرتكبها

2021/09/21 | 21:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي وجه أيضاً بإيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، ص

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