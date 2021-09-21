النفط تدعو إلى الإبلاغ عن محطات الوقود المغلقة في البصرة

2021/09/21 | 21:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت الوزارة من وصفتهم بـ "مفتعلي الأزمات"

الترا عراق - فريق التحرير

نفت شركة توزيع المنتجات النفطية، الثلاثاء، وجود أزمة وقود في البصرة.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان مقتضب، 21 أيلول/سبتمبر، إنّ "الشركة تنفي وجود أزمة وقود في البصرة وتناشد المواطنين بالتبليغ عن محطات الوقود المغلقة".

وأضاف جهاد، أنّ "الشركة تتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من الذين يفتعلون الأزمات".

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