2021/09/21 | 21:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sYBN0FKTJjw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع أحمد الطيب | الانتخابات .. بين التكليف الشرعي والواجب الوطني) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع أحمد الطيب | الانتخابات .. بين التكليف الشرعي والواجب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).