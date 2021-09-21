وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني في أروقة الأمم المتحدة

2021/09/21 | 21:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألتقى وزيرا الخارجية، فؤاد حسين، ونظيره الإيراني أمير عبد اللهيان في أروقة الأمم المتحدة.ويشارك الوزيران ضمن وفد بلديهما في أعمال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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