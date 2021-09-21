مساهمة دول الجوار في تغيب نظام 14 تموز: (3- 6) - عقيل الناصري

2021/09/21 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري ثانياً - إيران :أما بالنسبة لإيران فقد استخدمت إيران كل من :- الورقة الكردية ؛- شط العرب ؛ - والفتوى التي أصدرها السيد محسن الحكيم بشأن تحريم الانتماء للحزب الشيوعي العراقي وبإعتبار أن الشيوعية كفر وإلحاد ؛اما بالنسبة للنقطة الأولى في البدء: "...وكان قد لجأ بعد الثورة إلى إيران وتركيا عدد من أصار النظام الملكي ونزحت اعداد أخرى من الأغوات والملاكين الكرد الذين تضرروا من قان ......





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