صالح وبايدن يناقشان تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون

2021/09/21 | 21:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقش رئيس الجمهورية برهم صالح ونظيره الامريكي جو بايدن، الثلاثاء، تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون، فيما أكد الأخير التزام الولايات المتحدة باستقرار العراق على المدى الطويل.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن التقى اليوم الرئيس العراقي برهم صالح على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وناقشا معا تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في المبادرات الدبلوماسية الإقليمية”.

وأكد بايدن على “التزام الولايات المتحدة باستقرار العراق على المدى الطويل”، مشيداً بـ”المبادرات الأخيرة مثل قمة بغداد الإقليمية والزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق في وقت سابق من هذا العام باعتبارها رمزا مهما لإسهامات العراق في الاستقرار الإقليمي والتسامح بين الأديان”.

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