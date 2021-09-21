بايدن ونظيره العراقي يبحثان في نيويورك جملة من القضايا (صور)

2021/09/21 | 21:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، ان الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى نظيره العراقي برهم صالح على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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وذكر بيان للبيت الأبيض، تابعه "ناس"، (21 أيلول 2021)، إن بايدن التقى اليوم الرئيس العراقي برهم صالح على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وناقشا معا تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في المبادرات الدبلوماسية الإقليمية".

وأكد بايدن على "التزام الولايات المتحدة باستقرار العراق على المدى الطويل"، كما اكد الرئيسان على "احترامهما للديمقراطية في العراق وسيادة القانون والجهود المبذولة لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة في أكتوبر المقبل".

وأشاد بايدن بـ "المبادرات الأخيرة مثل قمة بغداد الإقليمية والزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق في وقت سابق من هذا العام باعتبارها رمزًا مهمًا لإسهامات العراق في الاستقرار الإقليمي والتسامح بين الأديان".

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