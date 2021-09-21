لجنة المسابقات: مباراة الديوانية و النجف مهددة بالالغاء

2021/09/21 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكدت لجنة المسابقات، اليوم الثلاثاء، ان مباراة الديوانية و النجف مهددة بالالغاء.

وقال عضو لجنة المسابقات و مسؤول كشوفات فرق أندية الدوري الممتاز بالاتحاد العراقي لكرة القدم صادق عبد الحسين لـ( بغداد اليوم )، "ان مباراة غد الأربعاء مهددة بالالغاء بسبب عدم وصول إشعار الاتحاد الدولي الذي يلغي قرار إيقاف تقييد لاعبي الديوانية بعد شكوى تقدم بها المحترف الصربي ضد نادي الديوانية لعدم صرف مستحقاته المالية البالغة 12 الف دولار".

واضاف ان "عدم وصول الأشعار لا يعطي الحق بإقامة المباراة و موضوع الديوانية عليه ترتيبات إدارية كثيرة سيقررها المكتب التنفيذي فيما يخص نتيجة مباراتهم مع النجف أو الاستثناء بتقييد الاعبيين".

وقد ذكرت إدارة الديوانية بوقت سابق دفع المستحقات المالية و إنهم ينتظرون إشعار الاتحاد الدولي فيفا لتسجيل الاعبين و بدء الدوري.

كما سافرت بعثة نادي الديوانية إلى النجف و الفريق لا يزال لا يعلم هل سيلعب مباراته غدا ام لا.

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