الكتل تطالب بكشوفات.. تحرك نيابي لمعرفة مصير الأموال المستحصلة من فرق سعر النفط بالعراق

2021/09/21 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، اليوم الثلاثاء، عن وجود حراك برلماني لمعرفة المبالغ التي حصلت عليها حكومة مصطفى الكاظمي بارتفاع اسعار النفط.

وقال شعلان، لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك حراكا برلمانيا من قبل نواب من كتل سياسية مختلفة، يجري لغرض معرفة المبالغ التي حصلت عليها حكومة مصطفى الكاظمي بارتفاع اسعار النفط قياسا بما تم احتسابه في موازنة العام الحالي".

وبين ان "هذا الحراك البرلماني، جاء بسبب عدم قيام حكومة مصطفى الكاظمي باعداد موازنة تكميلية رغم وجود وفرة مالية، بسبب ارتفاع اسعار النفط".

ودعا شعلان "الحكومة الى تقديم كشوفات مالية بشأن الاموال التي حصلت عليها ولم يتم احتسابها ضمن الموازنة، لكي يعرف اين تذهب تلك الاموال وأين تصرف".

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