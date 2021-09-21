2021/09/21 | 21:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الثلاثاء، بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة العراق المائية، فيما أشار إلى أن وزارة الخارجية في طريقها لتدويل ملف المياه مع إيران.وقال الحمداني في برنامج المحايد على العراقية الإخبارية، إن "لدينا أوراق ضغط مهمة في مجال استحصال حقوقنا المائية"، مضيفاً، أننا "لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة العراق المائية". وتابع: "لدينا مؤشرات بأن إيران تقوم بحفر أنفاق وتغيير مجرى المياه"، مبيناً أن "وزارة الخارجية في طريقها لتدويل ملف المياه مع إيران". وذكر الحمداني أن "هناك مخالفات للقوانين الدولية بشأن المياه تقوم بها إيران، وأبلغنا إيران رسمياً بمخالفاتها ولم نحصل على رد". وأشار إلى أن "اللجوء إلى محكمة العدل الدولية هي ورقتنا مع إيران، وليس لدول المنبع الحق في حجز المياه". ونوه بأننا "تمكنا من خزن المياه في السدود".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رشيد: أبلغنا إيران رسمياً بمخالفاتها ولم نحصل على رد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رشيد: أبلغنا إيران رسمياً بمخالفاتها ولم نحصل على رد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).