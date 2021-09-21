الزراعة توجه بتسهيل انسيابية نقل المواشي من خلال السيطرات الامنية

2021/09/21 | 21:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجهت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء،بتسهيل انسيابية نقل المواشي من خلال السيطرات الامنية.وذكرت وزارة الزراعة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “استنادا الى موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد وجه وزير الزراعة، […]

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