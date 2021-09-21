2021/09/21 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش يرد على تصريحات باقري: لا تحركات معادية لإيران من الأراضي العراقية بغداد – الزمان جدد العراق رفضه استخدام اراضيه للعدوان على دول الجوار، معربا عن الاستغراب من تصريحات ايرانية تتهمه باحتضان تحركات معادية لايران من اراضيه.وقال بيان صادر عن رئاسة اركان الجيش العراقي ان (العلاقات الثنائية التي تربطنا مع الجارة الجمهورية […]

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