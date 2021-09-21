2021/09/21 | 22:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الجماعات الجهادية المتشددة في الشرق الأوسط، وجدت ضالتها في تقليد نموذج طالبان، في محاولة منها لكسب الشرعية، والهرب من الملاحقة الدولية الغربية، بحسب تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز.

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