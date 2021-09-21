الإعلام الأمني تعلن القبض على إرهابيين خطرين في ثلاث محافظات

2021/09/21 | 22:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابيين خطرين في ثلاث محافظات.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت مديرية الامن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون والتنسيق العالي مع استخبارات الحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة في محافظة …

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