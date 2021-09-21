مَا تُرَاهُ يَصِيْدُ الكلَاشْ؟! - كمال الجزولي

2021/09/21 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي (تأخَّر في النَّشر بسبب أعطال النِّت)الاثنينقد لا يحار المرء في أمر بعض «التِّجار» و«رجال الأعمال»، يُضبطون متلبِّسين بنهب المال العام، وممتلكات الشَّعب، لكن، ما أن تُتَّخذ الاجراءات في مواجهتهم، حتَّى ينخرطوا في الولولة والعويل، ويوكلون جيوشاً جرَّارة من المحامين للدِّفاع عنهم، مدَّعين أنهم إنَّما امتلكوا هذا المال عن حق! نعم، قد لا يحار المرء في أمر هذا النَوع من الحراميَّة، إذ لربَّ ......





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