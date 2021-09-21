رمزية اللاشعور على واقع المستقبل[قصة قصيرة] - محمود الرشيدي

2021/09/21 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الرشيدي كعادته في الإسترخاء عند كل قيلولة يُشبك لقمان أصابع يديه ويُرسلها الى الخلف كوسادة فوق الوسادة ، ويمدد رجليه ، اليمنى فوق اليسرى، ثم ينطرح إلى الوراء ويغمض عينيه .بسرعة، تَظهر الشاشة السوداء التي تتراقص فيها بُقع ملونة صغيرة ، تُغَيِّر جلدها في كل مرة ،كما تُغَير مكانها هنا وهناك .أما البُقَع الأكبر الناصعة البياض فهي غالبا ما تتحرك في خط واحد وإلى جهة معينة، وتنطفئ قبل الوصول إلى حافة الش ......





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