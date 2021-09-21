محكمة تحقيق الحلة تتخذ الاجراءات القانونية بحق الضابط الذي حقق مع متهم بابل

2021/09/21 | 22:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة تحقيق الحلة تتخذ الاجراءات القانونية بحق ضابط التحقيق الذي اجرى التحقيق مع المتهم المفرج عنه علي كاظم عبد حميدان، المتهم بقتل زوجته التي ثبت بأنها على قيد الحياة.الاجراءات القانونية اتخذت بناءً على طلب الادعاء العام وان التحقيق جارٍ بخصوص جريمة تضليل القضاء وممارسة وسائل غير مشروعة قانونا في التحقيق .

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