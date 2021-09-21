2021/09/21 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الخاص أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، مضيها بإكمال الكاميرات الذكية، لمراقبة جميع مناطق العاصمة بغداد، فضلا عن متابعة الحوادث والجرائم في حال حدوثها، فيما أشارت إلى أن الضائقة المالية كانت سببا في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تتحدث عن إكمال نصب “الكاميرات الذكية” لمراقبة بغداد المركز الخبري الوطني.

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