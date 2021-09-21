2021/09/21 | 22:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تساؤل إلى السيد وزير الثقافة – قاسم حسين صالح لماذا استثنيت دعوة اول جمعية نفسية عراقية تأسست في 2003 للمشاركة في مؤتمر العلوم الاجتماعية والانسانية- دورة علي الوردي؟.
ولماذا استثنيتنا شخصيا وتعرف ان لي علاقة خاصة بعلي الوردي، وأجرأ من كتب عنه في حوارات معه لم تنشر زمن النظام الدكتاتوري؟.وربما كنت الوحيد الذي يحتفظ باوراق […]
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ولماذا استثنيتنا شخصيا وتعرف ان لي علاقة خاصة بعلي الوردي، وأجرأ من كتب عنه في حوارات معه لم تنشر زمن النظام الدكتاتوري؟.وربما كنت الوحيد الذي يحتفظ باوراق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تساؤل إلى السيد وزير الثقافة – قاسم حسين صالح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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