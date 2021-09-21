2021/09/21 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرس اللصوص – كوهر يوحنان عوديش بدأت الحملة الانتخابية لمرشحي مجلس النواب العراقي ومعها بدأت حملة الكذب والاكاذيب لمداعبة مشاعر وعواطف وامنيات العراقيين المظلومين الحالمين بحال افضل ووطن اجمل واحسن، حيث ككل المرات السابقة تكون الوعود كبيرة والكلمات منمقة وجميلة لتبدأ من بعدها ( بعد الانتخابات ) تكملة المسيرة في نهب المال العام وهدره […]

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