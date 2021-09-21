2021/09/21 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهزلة التقدّم في بلد متأخر – براعم علي العكيدي بغداد تتحول الى ساحة اعلانات ، “نسابق الزمن لنتقدم” شعار تغفو تحته امرأة عجوز ارملة تسابق الزمن للحصول على لقمة خبز يابسة لاولادها اليتامى ، شعارات التقدم تغزوا الجسور والمحلات والشوارع والارصفة في مدينة تصرخ بكل دلالات التخلف والتأخر والرجعية..ايُّ زمنٍ هذا الذي تسابقون،فعقارب الساعة عادت […]

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