مسؤول حكومي كبير يوضح لـCNN تفاصيل محاولة الانقلاب في السودان

2021/09/21 | 22:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول حكومي كبير لشبكة CNN إن 40 ضابطًا تم اعتقالهم لدى محاولتهم القيام بانقلاب في السودان، فيما أكد مسؤولون آخرون أن البلاد تحت السيطرة الكاملة للحكومة الانتقالية.

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