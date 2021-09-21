محكمة تحقيق الحلة تتخذ الاجراءات القانونية بحق ضابط التحقيق الذي حقق مع المتهم بقتل زوجته

2021/09/21 | 22:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أتخذت محكمة تحقيق الحلة الاجراءات القانونية بحق ضابط التحقيق الذي اجرى التحقيق مع المتهم المفرج عنه (علي كاظم عبد حميدان)، المتهم بقتل زوجته التي ثبت بأنها على قيد الحياة.وبين القضاء ان “الاجراءات القانونية اتخذت بناءً على طلب الادعاء العام وان التحقيق جارٍي بخصوص جريمة تضليل القضاء وممارسة وسائل غير مشروعة قانونا في التحقيق”.

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