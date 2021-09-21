الرئيس الإيراني: لا نثق بوعود الولايات المتحدة

2021/09/21 | 22:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تثق بوعود الحكومة الأمريكية، مشددًا في الوقت ذاته عزمها الدخول بمفاوضات مع القوى الدولية لرفع العقوبات.وأشار رئيسي في كلمة بثها […]

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