مباحثات بين بايدن وبرهم صالح في نيويورك

2021/09/21 | 22:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنّ الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن التقى الرئيس العراقي برهم صالح على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وناقشا معا تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في المبادرات الدبلوماسية الإقليمية.

وأكّد بايدن، وفق بيان للبيت الأبيض، 21 أيلول/سبتمبر، على "التزام الولايات المتحدة باستقرار العراق على المدى الطويل".

وقال البيان، إنّ "كل من بادين وصالح أكدا احترامهما للديموقراطية في العراق وسيادة القانون والجهود المبذولة لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة في أكتوبر المقبل".

وأشاد بايدن، بـ "المبادرات الأخيرة مثل قمة بغداد الإقليمية والزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق في وقت سابق من هذا العام باعتبارها رمزًا مهمًا لإسهامات العراق في الاستقرار الإقليمي والتسامح بين الأديان".

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