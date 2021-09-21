الموسوي: لم تسعفنا بعض المؤسسات الحكومية المعنية لتفعيل نظام الانفاق الانتخابي

2021/09/21 | 23:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو مفوضية الانتخابات السابق، صفاء الموسوي، اليوم الثلاثاء، انه لم تسعفنا بعض المؤسسات الحكومية المعنية لتفعيل نظام الانفاق الانتخابي، مبينا ان هناك شكاوى تأتي على بعض الخروقات من قبل المرشحين ولكن منهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب وقال الموسوي لبرنامج “حصاد الايام” ان “الفساد من اهم المشكلات التي يعاني منها البلد”.واضاف […]

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