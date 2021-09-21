2021/09/21 | 23:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الاردني خالد أبو حسان على الإرادة السياسية التي تمثلت بفتح الأبواب وكسر الحواجز أمام جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استثمارات العراق بالأردن تتخطى 13 مليار دينار المركز الخبري الوطني.

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