فرقة البوب الكورية تلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

2021/09/21 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم‭ ‬المتحدة‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ألقت‭ ‬فرقة‭ ‬البوب‭ ‬الكورية‭ “‬بي‭ ‬تي‭ ‬اس‭” ‬خطابا‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬المجموعة‭ ‬الشبابية‭ ‬عن‭ ‬أغنية‭ ‬مصوّرة‭ ‬في‭ ‬أروقة‭ ‬المقرّ‭ ‬الأممي‭ ‬وفي‭ ‬حديقته‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬نهر‭ ‬إيست‭ ‬ريفر‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ “‬بيرميشن‭ ‬تو‭ ‬دانس‭” (‬إذن‭ ‬للرقص‭).‬وتعهّد‭ ‬أعضاء‭ ‬الفرقة‭ ‬السبعة‭ ‬الذين‭ ‬ارتدوا‭ […]

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