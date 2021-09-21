فنانون أفغان يعتزمون مواجهة طالبان بإبداعاتهم

2021/09/21 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬استيلاء‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬على‭ ‬كابول‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬أخذت‭ ‬الفنانة‭ ‬ساره‭ ‬ذات‭ ‬الأعوام‭ ‬الستة‭ ‬والعشرين‭ ‬الأطباق‭ ‬الطينية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ترسم‭ ‬عليها‭ ‬صور‭ ‬نساء‭ ‬أفغانيات‭ ‬ملهمات‭ ‬ورمتها‭ ‬أرضا،‭ ‬فهي‭ ‬على‭ ‬قناعة‭ ‬بأن‭ “‬لا‭ ‬مستقبل‭ ‬في‭ ‬البلد‭” ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭.‬ وتخبر‭ ‬الشابة‭ ‬التي‭ ‬فضّلت‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمها‭ ‬الحقيقي‭ “‬الفنّ‭ […]

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