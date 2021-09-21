مجلس الخدمة الاتحادي يعلن شمول معهد الاحصاء الصحي للتقديم على التوظيف

2021/09/21 | 23:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، شمول معهد الاحصاء الصحي للتقديم على التوظيف.وقال رئيس المجلس محمود التميمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على ما ورد بكتاب وزارة الصحة ذي العدد د.ت.ت/٤ ٤/ ٢٣/ ٥٥٨٩٣ المؤرخ في ٢١/ ٩/ ٢٠٢١ وفي ضوء الطلب المقدم من خريجي معهد الادارة/ قسم الاحصاء …

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