قائد عمليات كربلاء يفتتح جسرا عائما لتسهيل حركة الزائرين بين ثلاث محافظات

2021/09/21 | 23:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واعافتتح قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي، جسرا عائما لتسهيل حركة الزائرين بين ثلاث محافظات.وذكر قسم الإعلام في قيادة شرطة كربلاء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي وبرفقة قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني وقائد شرطة بابل اللواء علي هلال الشمري وعدد من ضباط الجيش والشرطة افتتح الجسر العائم على نهر الفرات المحاذي لجسر المسيب الرئيسي شمالي بابل" .وأضاف، أن "الجسر يربط بغداد وبابل بكربلاء المقدسة، حيث أنشأ حديثاً لتسهيل مرور المركبات والزوار السائرين على الاقدام لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) ، مبينا أن "هذه الخطوة تأتي من أجل التخفيف من الزخم المروري الذي يحصل خلال تدفق الزائرين والعمل على تسهيل انسيابية الحركة في تلك المنطقة" .

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